Formacionet zyrtare: Liverpool – Manchester City

Janë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen Liverpool – Manchester City.

Sot luhet kryendeshja e javës në kampionatin anglez, mes Liverpool dhe Man City, shkruan lajmi.net.

Skuadra e Pep Guardiola vjen nga një formë goxha më e mirë sesa Liverpool i Klopp, por në një ndeshje si kjo, gjithçka mbetet në letër.

Ndeshja mes Liverpool dhe Man City do të luhet me fillim nga ora 17:30.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare për këtë ndeshje. /Lajmi.net/

Team news 📋

How we line-up for #LIVMCI 🔴

— Liverpool FC (@LFC) October 16, 2022