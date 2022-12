Formacionet zyrtare: Liverpool – Leicester City

Janë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen Liverpool – Leicester.

Sonte me fillim nga ora 21:00 stadiumi ‘Anfield’ do të jetë nikoqir i ndeshjes interesante mes Liverpoolit dhe Leicester Cityt, e vlefshme kjo për xhiron e 18 të Premier Ligës angleze.

Liverpooli do të synojë me çdo kusht të arkëtojë pikët e plota përballë “Dhelprave”, në mënyrë që ta mbyll vitin 2022 me fitore, përcjell lajmi.net.

Në xhiron e fundit, “Reds” e Jurgen Klopp e mposhtën Aston Villan me shifrat 3:1, kurse Leicesteri pësoi humbje 3:0 nga Newcastle United.

Momentalisht, të dy skuadrat i ndajnë tetë pikë në tabelë, ku Liverpooli zë vendin e gjashtë me 25 pikë, krahas Leicesterit që renditet i 13-ti në kuotën e 17 pikëve.

Sa i përket ndeshjes së sotme, të dy trajnerët do të kenë probleme me mungesa të lojtarëve, ku për Liverpoolin nuk do të paraqiten Arthur, Diaz, Jota, Firmino, Jones dhe Milner, kurse te Leicester mungojnë Bertrand, Evans, Justin, Maddison dhe Pereira.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare:

Liverpool:

#LIVLEI Team news 📋 How we line-up to face Leicester City tonight at Anfield 🔴 — Liverpool FC (@LFC) December 30, 2022

Leicester City: