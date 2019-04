Formacionet zyrtare: Liverpool – Huddersfield Town

Janë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen Liverpool – Huddersfield Town.

‘The Reds’ janë nikoqirët e skuadrës së fundit në tabelë, për ndeshjen që luhet në kuadër të xhiros së 36-të në Premierligë.

Skuadra e Jurgen Klopp do të synojë tri pikët në këtë takim ku nuk pritet të ketë telashe, në mënyrë që të vazhdojë ëndrrën për titullin e kampionit, shkruan lajmi.net.

Huddersfield në anën tjetër tashmë veçse të rënë nga liga nuk kanë ndonjë objektiv dhe futen vetëm për prestigjin.

Ndeshja mes dy skuadrave fillon në ora 21:00. Më poshtë lajmi.net ua përcjell formacionet zyrtare për këtë takim. /Lajmi.net/

Liverpool:

Huddersfield:

TEAM NEWS with @ViessmannUK: Head Coach Jan Siewert has made two changes to the #htafc line-up for today’s @premierleague game against @LFC; 8pm kick-off at Anfield.

➡️ @karlangrant and Jon Gorenc Stanković

⬅️ @ekachunga15 and @AaronMooy#LIVHUD (AT) pic.twitter.com/qcSX7P9Tn2

— Huddersfield Town (@htafcdotcom) April 26, 2019