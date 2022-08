Formacionet zyrtare: Liverpool – Crystal Palace

‘Reds’ do kërkojnë fitoren e parë në edicionin e ri të Premier Ligës ndaj Crystal Palace.

Ekipi i Jurgen Klopp nuk e filluan mirë sezonin e ri, pasi barazuan (2:2) ndaj Fulhamit në xhiron e parë.

Crystal Palace gjithashtu nuk e nisën me fitore javën e parë, sepse u mposht (2:0) nga Arsenal.

Por, ata arritën të jua vështirësojnë atë fitore ‘Topçinjëve’, andaj ashtu pritet të jenë edhe ndaj nënkampionit të ligës angleze.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet, për ndeshjen e cila nis në orën 21:00:

Liverpool:

Firmino (precaution) and Matip (muscle strain) miss out. #LIVCRY

Our line-up to face @CPFC tonight at Anfield 👊

Crystal Palace:

Our starting XI to take on Liverpool tonight ❤️💙#CPFC | #LIVCRY

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 15, 2022