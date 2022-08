Formacionet zyrtare: Lille – PSG Janë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen Lille – PSG. Skuadra e Paris-Saint Germain kërkon fitoren përballë skuadrës së Lille, shkruan lajmi.net. Edon Zhegrova nuk do të luajë në këtë ndeshje, pasi vazhdon të jetë i lënduar. Ndeshja mes Lille dhe PSG do të luhet me fillim nga ora 20:45. Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet…