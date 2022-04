Formacionet zyrtare: Leipzig – Atalanta

Ndeshja e parë çerekfinale e Europa Ligës do të fillojë me takimin Leipzig – Atalanta.

Leipzig do të jetë nikoqir i Atalanta në ndeshjen e parë çerekfinale të Europa Ligës.

Pritet të jetë një ndeshje mjaft interesante nga dy ekipet duke parë formën që aktualisht po kalojnë.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare për ndeshjen që fillon në orën 18:45.

Leipzig:

Atalanta:

👥 Questi gli 11 nerazzurri in campo dal 1'!

⚡️ Here's your line-up to face @RBLeipzig!

