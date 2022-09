Formacionet zyrtare: Leicester – Man United

Janë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen Leicester City – Manchester United.

Man United luan në udhëtim, në kërkim të pikëve të plota, përballë Leicester, përcjell lajmi.net.

‘Djajtë e Kuq’ duan të mbajnë formën e mirë, pas dy fitoreve radhazi.

Ndeshja mes Man United dhe Leicester luhet me fillim nga ora 21:00.

Më poshtë jua përcjell formacionet zyrtare.

Leicester:

