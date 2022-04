Formacionet zyrtare: Leeds United – Manchester City

Manchester City nuk ka vend për gabime, andaj do të kërkojë fitoren ndaj Leeds.

Ekipi i Pep Guardiolas aktualisht gjenden në vendin e dytë në tabelë, i duhen pikët e plota nëse dëshirojnë ta marrin kreun e tabelës.

Man City përball këtë xhiro kanë një ekip solid, që nuk priten t`i shkaktojnë probleme gjigantit anglez.

Mbetet të shihet pas 90 minutash nëse ‘Citizens’ do të marrin kreun e tabelës.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare për ndeshjen e cila fillon në orën 18:30.

Leeds United:

📋 Three changes to the Starting XI, as Firpo, Struijk and Koch all start pic.twitter.com/HSFfMFmX6o

— Leeds United (@LUFC) April 30, 2022