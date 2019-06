KF Feronikeli do të kërkojë fitoren përballë FC Santa Coloma, për të marrë vendin e parë në raundin parakualifkues për Ligën e Kampionëve.

Kampionët e Kosovës, me fillim nga ora 20:45 në stadiumin ‘Fadil Vokrri’, do të takohen me skuadrën nga Andorra, FC Santa Coloma.

Fituesi i këtij takimi do të kalojë në raundin e parë kualifikues të Ligës së Kampionëve.

Në faqen zyrtare të UEFA-s, tashmë janë publikuar formacionet zyrtare të kësaj ndeshje, shkruan lajmi.net.

Formacionet zyrtare:

/Lajmi.net/