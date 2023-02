Formacionet zyrtare: Juventus – Fiorentina

Juventusi pret në ‘Allianz Stadium’ skuadrën e Fiorentinës, shkruan lajmi.net.

Pas 21 xhirove në Serie A të dy skuadrat kanë pikë pothuajse të njëjta.

Juventusi qëndron në vendin e 11 me 26 pikë gjithsej (pasi 15 pikë iu larguan për shkak të shkeljeve financiare).

Kurse, Fiorentina mban vendin e 13 me 24 pikë në total.

Pavarësisht kësaj kjo ndeshje pritet të jetë interesante.

Ndeshja fillon nga ora 18:00.

Më poshtë lajmi.net jua përcjellë formacionet zyrtare./Lajmi.net/

Juventus:

⚪⚫ Taking to the field for #JuveFiorentina ⤵️ pic.twitter.com/E7nwW8dxJN

— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) February 12, 2023