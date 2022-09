Formacionet zyrtare: Inter – Torino Inter do të përballet sot me Torinon. Ndeshja e vlefshme për xhiron e 6’të të Serie A zhvillohet me fillim nga ora 18:00. Para fillimi të takimit janë zbuluar formacionet zyrtare. Ja 11’shet startuese: Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, Lautaro Martinez Torino: V Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic,…