Formacionet zyrtare: Inter – Spezia

Interi do të jetë nikoqirë i Spezias në javën e dytë të Serie A.

Pas fitores minimale (2:1) në xhiron e parë ndaj Lecce, ‘Nerazzurrët’ do kërkojnë pikët e plota edhe sot.

Përball kanë një skuadër të lehtë në letër, por që mund të befasojë.

Spezia gjithashtu në ndeshjen e parë të ligës italiane ka fituar, duke mposhtur 1:0 skuadrën e Empolit.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet, për ndeshjen e cila fillon në orën 20:45:

Inter:

