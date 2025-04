Formacionet zyrtare: Inter – Bayern Munich Skuadra e Interit sonte takohet me Bayern Munich në “Guissepe Meazza”.Inter dhe Bayern Munich ballafaqohen me fillim nga ora 21:00, në kuadër të çerekfinales së dytë të Champions League. Klubi i Inzaghit e fitoi ndeshjen e parë me rezultatin 1:2 në Mynih, teksa sonte dëshiron ta ruajë rezultatin që të kalojë tutje në gjysmëfinale. Pak…