Formacionet zyrtare Granada – Real Madrid

Real Madridi do të zhvillojë duelin ndaj Granadas në udhëtim, e vlefshme kjo për xhiron e 14-të në La Liga.

Madrilenët pozicionohen aktualisht në pozitën e tretë me 27 pikë të mbledhura, por me një fitore potenciale sot ndaj Granadas ata do të rrëmbenin pozitën e parë në tabelë.

Formacioni zyrtar i Granadas:

Maximiano; Quini, Víctor Díaz, Germán, Neva; Gonalons, Monchu; Rochina, Puertas, Soro; Luis Suárez.

Formacioni zyrtar i Real Madrid:

Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Ferland Mendy; Modrić, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinícius.

Ndeshja do të fillojë nga ora 16:15. /Lajmi.net/