Formacionet zyrtare: Gjilani – Dukagjini, Ferizaj – Drenica dhe Malisheva – Trepça ‘89 Janë publikuar formacionet zyrtare të tri ndeshjeve hapëse të xhiros së 32-të në Superligën e Kosovës në futboll. Ndeshja kryesore e ditës do të zhvillohet në Anamoravë, me Gjilanin që sfidohet nga Dukagjini në stadiumin me bari sintetik, shkruan lajmi.net. Formacionet zyrtare: Gjilani: Koliçi, Jashari, Bilalli, Ismaili, Zeka, Ramadani, Cale, Sinani, Islami, Zabergja, Hoxha. Dukagjini:…