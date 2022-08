Formacionet zyrtare: Dukagjini – Prishtina, Gjilani – Ferizaj dhe Trepça 89 – Drita Janë publikuar formacionet për ndeshjet hapëse të Superligës së Kosovës. Superliga e Kosovës nis sot me tri ndeshje. Prishtina do të luajë në udhëtim te Dukagjini, kryeqytetasit me në krye Ismet Munishin do të shkojnë për titull këtë edicion. Gjilani e pret në shtëpi ekipi e Ferizaj dhe Trepça mirëpret Dritën. Më poshtë lajmi.net jua…