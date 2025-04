Formacionet zyrtare: Dukagjini – Llapi Java e 27-të në Superligën e Kosovës në futboll do të mbyllet sot me një ndeshje shumë interesante. Do të jetë derbi i mbijetesës mes Dukagjinit dhe Llapit. Ndeshja do të luhet në Klinë me fillim nga ora 15:00. Dukagjini i Ismet Munishit aktualisht është në vendin e tetë që dërgon në barazh me 32…