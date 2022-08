Formacionet zyrtare: Drita – Dukagjini, Llapi – Trepça `89 Janë publikuar formacionet për dy ndeshjet e sotme në Superligën e Kosovës. Superliga e Kosovës vijon sot me dy ndeshje të tjera. Dita do të pres në shtëpi Dukagjinin, transmeton lajmi.net. Ndërsa, Trepça 89 do të jetë mysafirë i Llapit. Drita u befasua në xhiron e parë nga klubi i Mitrovicës, pasi barazoi 2:2. Dukagjini…