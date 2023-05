Formacionet zyrtare: Drita dhe Ballkani ndeshen me tërë “artilerinë” në sfidën vendimtare Drita dhe Ballkani kanë publikuar formacionet zyrtare në prag të ndeshjes vendimtare në Superligën e Kosovës në futboll. Stadiumi me bari sintetik në Gjilan është arenë e përballjes jetike për dy skuadrat që janë në garë për titull të kampionit, shkruan lajmi.net. Drita është lidere me 66 pikë, tri më pak ka Ballkani në pozitën…