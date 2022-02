Formacionet zyrtare: Chelsea – Liverpool

Dy rivalët e mëdhenj anglez do kërkojnë vetëm fitore në mënyrë që të shpallen kampion dhe të fitojnë këtë trofe, shkruan lajmi.net.

Formacionet e zgjedhura nga Thomas Tuchel, respektivisht Jurgen Klopp tashmë janë bërë publike.

Chelsea: Mendy; Chalobah, Silva, Rudiger, Azpilicueta; Kante, Kovacic, Alonso; Mount, Havertz; Pulisic

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Thiago, Henderson; Salah, Diaz, Mane.

