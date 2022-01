Formacionet zyrtare: Chelsea – Liverpool

Dy skuadrat e mëdha angleze kërkojnë vetëm pikët e plota që të vazhdojnë ndjekjen e Manchester Cityt në kreun e tabelës, shkruan lajmi.net.

Formacionet zyrtare tashmë janë bërë publike:

Chelsea: Mendy; Chalobah, Silva, Rudiger, Azpilicueta, Kante, Kovacic, Alonso, Mount, Havertz, Pulisic.

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas, Fabinho, Henderson, Milner, Mane, Salah, Jota.

