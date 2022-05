Formacionet zyrtare: Chelsea – Leicester

Ndeshja e xhiros 37 në Premier Ligë ka vendosur përballë Chelsea dhe Leicester.

‘Blutë e Londrës’ do të kërkojnë fitoren ndaj Leicester, pasi mund të iu rrezikohet vendi i tretë në ligën angleze.

Në anën tjetër ekipi i Brendan Rodgers tashmë kanë mbetur jashtë garave evropiane, andaj kjo ndeshje nuk do të ketë ndonjë presion për ata.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare për ndeshjen e cila fillon në orën 21:00.

Chelsea:

Leicester City:

A look at our line-up at Stamford Bridge 📝

#CheLei pic.twitter.com/ICihQv7m3Z

— Leicester City (@LCFC) May 19, 2022