Formacionet zyrtare: Burnley – Liverpool

Liverpool luan në udhëtim në xhiron e katërt në Premierligë, kundër skuadrës së Burnley, shkruan lajmi.net.

Burnley di të jetë skuadër mjaft problematike kur luan para tifozëve të vet, por kjo nuk ia heq ‘Reds’ epitetin e favoritit për këtë takim.

Në ndeshjen që fillon në ora 18:30, skuadra e Klopp synon tri pikët për të qëndruar me maksimumin e pikëve.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell formacionet zyrtare të të dy skuadrave.

Burnley:



Here's your Clarets team to face @LFC at Turf Moor today: pic.twitter.com/5Bz1gfN8bH

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 31, 2019