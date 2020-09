Formacionet zyrtare: Brighton – Manchester United

United luan në udhëtim kundër skuadrës së Brighton & Hove Albion, në kuadër të xhiros së tretë të Premierligës, shkruan lajmi.net.

‘Djajtë e kuq’ shihen favoritët në letër për këtë ndeshje, edhe pse luajnë në një terren të vështirë.

Ndeshja mes Brighton dhe United luhet me fillim nga ora 13:30.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell formacionet zyrtare për këtë ndeshje. /Lajmi.net/

Brighton:

United:

