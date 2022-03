Formacionet zyrtare: Brighton – Liverpool

“Reds” janë duke ‘luftuar’ për titull me Manchester Cityn, andaj do bëjnë çmos për të arkëtuar pikët e plota, shkruan lajmi.net.

Ndërsa, Brighton ka pësuar katër humbje radhazi, andaj do shpresojë për se paku një pikë.

Formacionet zyrtare:

Brighton: Sanchez; Lamptey, Cucurella, Dunk, Bissouma, Maupay, Allister, Trossard, Alzate, March, Veltman

TEAM NEWS. 🚨 Here's our starting XI to face @LFC in the @PremierLeague today! 📝

📲 https://t.co/S3j1TIedJv ✘ #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/6oiSDitNoH

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 12, 2022