Formacionet zyrtare: Bayern – Schalke 04, Sane debuton ndaj ish skuadrës

Bayern Munich i jep start sezonit të ri në Bundesliga me ndeshjen në shtëpi, kundër Shcalke, shkruan lajmi.net.

Në këtë ndeshje do të debutojë me fanellën e Bayern edhe Leroy Sane, i cili më parë kishte luajtur me Schalke.

Ndeshja mes Bayern dhe Schalke luhet me fillim nga ora 20:30.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell formacionet zyrtare për këtë ndeshje. /Lajmi.net/

Bayern:

Schalke: pas pak