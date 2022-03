Formacionet zyrtare: Bayern Munich – Union Berlin

Pas dy barazimeve të njëpasnjëshme, Bayern Munich do të kërkojë këndelljen ndaj Union Berlin.

‘Bavarezët’ aktualisht janë në vendin e parë me 60 pikë, katër më shumë se vendi I dytë Borussia Dortmund.

Në letër pritet të jetë një ndeshje e lehtë për Bayern Munich, por Union Berlini aktualisht po kalon në një formë të mire dhe mund t`I shkaktojë probleme Bayernit.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell formacionet zyrtare për ndeshjen e cila zhvillohet në orën 18:00.

Bayern Munich: Neuer, Upamecano, Kimmich, Lewandowski, Sane, Coman, Hernandez, Nianzou, Muller, Musiala, Stanisic.

Union Berlin: Luthe, Ryerson, Oczipka, Jaeckel, Knoche, Baumgartl, Khedira, Haraguchi, Mohwald, Becker, Awoniyi.

