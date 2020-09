Formacionet zyrtare: Barcelona – Villarreal

Barcelona luan sot ndeshjen e parë në La Liga këtë edicion, kur pret skuadrën e Villarreal, shkruan lajmi.net.

Katalanët do të luajnë po ashtu për herë të parë nën urdhrat e Ronald Koeman në kuadër të La Liga.

Ndeshja mes Barcës dhe Villarreal fillon në ora 21:00.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell formacionet zyrtare për këtë ndeshje. /Lajmi.net/

Barca:

#Culers! Here's YOUR starting XI for the first @LaLigaEN match of the 2020/21 season! pic.twitter.com/omT4VL31a8

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 27, 2020