Formacionet zyrtare: Ballkani – Lincoln Red Imps Skuadra e Ballkanit sot përballet me Lincoln Red Imps. Ballkani dhe Lincoln Red Imps ballafaqohen sonte me fillim nga ora 20:45 në stadiumin “Fadil Vokrri” në kryeqytet. Ilir Daja nuk do ketë në formacion sot Lindon Emërllahun (i lënduar) dhe Albion Rrahmanin, i cili u transferua tek Rapid Bukureshti për 600 mijë euro. Pak para…