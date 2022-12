Formacionet zyrtare: Arsenal – West Ham United

‘Topçinjtë’ kërkojnë fitoren e radhës në shtëpi ndaj West Ham.

Lideri aktual kërkon të vazhdojë me hapa të sigurt drejt titullit, por së pari duhet ta kalojë West Ham.

Ekipi i Mikel Artetës ka përballë një skuadër jo aq të lehtë, që mund të bëjë befasi.

Ndeshja në mes tyre fillon nga ora 21:00.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet:

Arsenali:

Introducing our starting XI…

🇫🇷 William Saliba starts

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 @Kierantierney1 at left back

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @EddieNketiah9 in attack

COME ON YOU GUNNERS! ✊ pic.twitter.com/KpytsFQ9wF

— Arsenal (@Arsenal) December 26, 2022