Formacionet zyrtare: Arsenal – Sunderland

“Gunners” do të kërkojnë të arrijnë në gjysmëfinale të kompeticionit pas një serie të suksesshme paraprake.

Skuadra e Artetas ka bërë disa ndryshime në përbërjen startuese në këtë ballafaqim ndaj Sunderlandit.

Formacionet zyrtare:

Arsenal XI: Leno; Cedric, White, Holding, Tavares; Elneny, Ødegaard, Smith Rowe; Pepe, Nketiah, Balogun.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Balogun starts 🇪🇬 Elneny in midfield 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Holding in defence

Sunderland XI:

Lee Johnson’s starting XI to take on @Arsenal at the Emirates Stadium 🔐 #SAFC I #CarabaoCup

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) December 21, 2021