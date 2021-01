Formacionet zyrtare: Arsenal – Southampton

Southampton dhe Arsenal do të takohen për herë të gjashtë me njëri tjetrin në këtë garë, mirëpo ‘The Saints’ akoma nuk kanë arritur të gjejnë fitore, shkruan lajmi.net.

Arsenali janë kampionët aktual të kësaj gare dhe do të mundohen që të vazhdojnë përpara drejt fazës tjetër.

Formacioni zyrtar i Arsenalit do të jetë ky:

🇧🇷 @g_martinelli01 starts 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @EddieNketiah9 leads the attack 🇩🇪 @Bernd_Leno in goal

Ndërsa, 11-shja startuese e Southampton:

🚨 T E A M S H E E T 🚨

The #SaintsFC side to take on #AFC in the #EmiratesFACup fourth round: pic.twitter.com/3LeBz5ZmSw

— Southampton FC (@SouthamptonFC) January 23, 2021