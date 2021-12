Formacionet zyrtare: Arsenal – Norwich

Skuadra e Arsenal luan në shtëpi në kërkim të një tjetër fitoreje, pas një forme të mirë ndeshjeve të fundit, përcjell lajmi.net.

Kundërshtari i radhës nuk duket aspak i vështirë në letër, dhe Gunners shihen favoritët për tri pikët.

Ndeshja mes Arsenal dhe Norwich luhet me fillim nga ora 16:00.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell formacionet zyrtare për këtë ndeshje. /Lajmi.net/

Arsenal:

Norwich:

🚨 TEAM NEWS 🚨

◾️Angus Gunn’s first Premier League start for Norwich

◾️Sargent and Dowell also come into the starting XI#NCFC | #NORARS pic.twitter.com/SODMm0SPaY

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) December 26, 2021