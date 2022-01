Citizens luajnë në udhëtim kundër skuadrës së Arsenal, në ndeshjen e parë të futbollit elitar anglez në vitin kalendar 2022, shkruan lajmi.net.

Guardiola e nis vitin me përballjen kundër ish ndihmësit të tij, Mikel Arteta. Ky i fundit vjen me një skuadër mjaft në formë, por ndaj një kundërshtari të firkshëm që mbanë kreun.

Ndeshja mes Arsenal dhe Manchester City luhet me fillim nga ora 13:30.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell formacionet zyrtare për këtë ndeshje. /Lajmi.net/

Arsenal:

Our first starting XI of 2022…

🇯🇵 Tomiyasu returns

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @BukayoSaka87 starts

🇧🇷 @gabimartinelli in attack #ARSMCI 🔴 pic.twitter.com/lzpk9JG7tY

— Arsenal (@Arsenal) January 1, 2022