Formacionet zyrtare: Arsenal – Leicester

Skuadra e Arsenal luan në shtëpi, në kuadër të xhiros së 28 në Premier League, përballë skuadrës së Leicester.

‘Gunners’ janë në garë për një vend në top katërshe dhe tri pikët janë jetike për ta.

Ndeshja mes Arsenal dhe Leicester luhet me fillim nga ora 17:30.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell formacionet zyrtare për këtë ndeshje. /Lajmi.net/

Arsenal:

🚨 TEAM NEWS

🇫🇷 Lacazette up front

🇬🇭 Partey holds the midfield

🇵🇹 Cedric on the right

👊 COME ON YOU GUNNERS#ARSLEI pic.twitter.com/pqkns0gf3m

— Arsenal (@Arsenal) March 13, 2022