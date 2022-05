Formacionet zyrtare: Arsenal – Leeds United

Arsenal do të jetë nikoqir i Leeds në ndeshjen e xhiros 35 në Premier Ligë.

‘Topçinjëve’ i duhet fitorja, pasi duan të sigurojnë një vend për në Ligën e Kampionëve sezonin e ardhshëm.

Në anën tjetër edhe Leedsi ka nevojë për pikë, sepse janë gjenden afër zonës së rrezikshme në tabelë.

Të dy ekipet kanë synimet e tyre në këtë sfidë, andaj pritet të zhvillohet një ndeshje mjaft interesante.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare për ndeshjen e cila fillon në orën 15:00.

Arsenal:

🚨 TEAM NEWS!

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Holding at the back

🇪🇬 Elneny in midfield

🇧🇷 Gabi in attack#ARSLEE pic.twitter.com/VFRqBOWP8r

— Arsenal (@Arsenal) May 8, 2022