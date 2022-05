Formacionet zyrtare: Arsenal – Everton

Arsenali do të kërkojë pikët e plota ndaj Evertonit dhe më pas të shpresojë që Tottenham Hostpur të pësoi humbje ndaj Norwichit.

Kjo pasi, nëse ‘Spurs’ arrijnë fitore ndaj tyre atëherë do ta sigurojnë një vend në Ligën e Kampionëve, ndërsa ‘Topçinjtë’ do të mbesin në Evropa Ligë.

Në anën tjetër Everton ka siguruar vendin për në Premier Ligë në xhiron e kaluar, andaj do ta luajë pa ndonjë presion këtë ndeshje.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet për ndeshjen e cila fillon në orën 17:00. /Lajmi.net/

Arsenal:

🧱 Gabriel starts in defence 💪 Elneny holds the midfield 🌶 Saka in attack

Everton:

🔵⚪️ TEAM NEWS! ⚪️🔵

Frank makes 6️⃣ changes as Tom Davies makes his first appearance since November. COYB! 👊

🔴 #ARSEVE 🔵 pic.twitter.com/dH9VAaD5wR

— Everton (@Everton) May 22, 2022