Formacionet zyrtare: Arsenal – Crystal Palace

Dy skuadrat nga Londra do mundohen të arkëtojnë pikët e plota, pavarësisht objektivave të ndryshme, shkruan lajmi.net.

Arsenal nuk di për humbje në katër ndeshjet e fundit, andaj do provojë të vazhdojë me rezultate pozitive, derisa Crystal ka dy barazime në dy ndeshjet e fundit, andaj do provojë të marr pikët e plota.

Formacionet zyrtare:

Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Partey, Odegaard, Saka; Smith Rowe, Pepe, Aubameyang.

Crystal Palace: Guaita; Ward, Guehi, Andersen, Michell, Milivojevic, McArthur, Callagher, Ayew, Benteke, Edouard.

Ndeshja zhvillohet në “Emirates” dhe nis në ora 21:00./Lajmi.net/