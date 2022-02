Formacionet zyrtare: Arsenal – Brentford, Crystal Palace – Chelsea

Skuadra e Arsenal dhe ajo e Chelsea zbresin të dyja në fushë me fillim nga ora 16:00, me kundërshtarë Brentford dhe Crystal Palace.

Arsenal luan në shtëpi, derisa Chelsea kërkon tri pikët në stadiumin e Crystal Palace.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell formacionet zyrtare të katër skuadrave. /Lajmi.net/

Arsenal:

🇵🇹 Cedric starts 💪 Xhaka and Partey in midfield 🔥 Saka x Smith Rowe #ARSBRE

Brentford:

🚨 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🚨

🔙 @joshdasilva_ makes his first start of the season

Teams presented by @BlueJeansNet #BrentfordFC #ARSBRE pic.twitter.com/dtyvdykTeT

— Brentford FC (@BrentfordFC) February 19, 2022