Formacionet zyrtare: Anglia – Shqipëria Kombëtarja e Shqipërisë do të zbresë sonte në fushën e “Wembley”-t për ndeshjen e parë të para-kualifikimeve për Kupën e Botës 2026. “Kuqezinjtë” e drejtuar nga Sylvinho do të përballen me “Tre Luanët” një prej favoritëve të grupit. Ndeshja Shqipëri-Angli do të luhet me fillim nga ora 20:45, me kuqezinjtë që do të luajnë sonte…