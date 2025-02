Formacionet e mundshme: Real Madrid – Manchester City Real Madrid hyn në ndeshjen e dytë të play-off-it të Ligës së Kampionëve me një avantazh 3-2 për ta ruajtur derisa Manchester City synon të bëjë një rikthim të pamundur në sfidën që do të zhvillohet sonte nga ora 21:00. Skuadra që do të fitojë sonte do të kualifikohet në 1/8 e finales së kësaj…