Forma mbresëlënëse e Italisë

Italia është Kombëtarja e parë që kualifikohet në fazën eliminatore të “Euro 2020” pas fitores ndaj Zvicrës, shkruan lajmi.net.

Mirëpo, ky nuk është suksesi i vetëm, pasi italianët janë në formë fantastike që një kohë të gjatë.

Italia aktualisht është e pamposhtur në 29 takimet e fundit, ku prej tyre 10 takime nuk ka pësuar gol.

“Azzurrët” kanë shënuar 31 gola dhe nuk kanë pranuar asnjë nga kundërshtarët e tyre.

Ata janë kombëtarja e parë që kualifikohen tutje me dy fitore radhazi dhe gjashtë gola të shënuara në dy takime./Lajmi.net/

🇮🇹 𝐈𝐓𝐀𝐋𝐘 🇮🇹

🔹 29 games unbeaten

🔹 10 straight clean sheets

🔹 31 goals without reply

🔹 First team in the Round of 16#EURO2020 pic.twitter.com/opWyppcrxB

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021