Forcat serbe në Kosovë, Shea: Beogradi e dinte përgjigjen edhe para se ta bënte kërkesën

Ish-zyrtari i lartë i NATO-s, Jamie Shea, është shprehur i bindur se admirali Stuart Munsch, i ka dërguar mesazhet e duhura presidentit serb, Aleksandar Vuçiq, për rëndësinë e të punuarit për qetësi dhe për de-përshkallëzimin e situatës në veri të Kosovës.

Ai dha sqarime të mëtejme se deri në çfarë periudhe KFOR, mund të shqyrtojë kërkesa të tilla siç qe ajo e Serbisë, për kthimin e forcave serbe në Kosovë.

”I takon KFOR-it të përcaktojë se çfarë dhe kur t’i përgjigjet kërkesës së Beogradit, por jam i bindur se autoritetet serbe tashmë e dinin përgjigjen edhe para se të formulohej kërkesa. Kreu i Komandës së Forcave të Përbashkëta të NATO-s, Napoli (përgjegjës për Kosovën), ishte në Beograd të hënën për të folur me presidentin Vuçiq, kështu që jam i bindur se janë dërguar mesazhet e duhura në lidhje me nevojën për të punuar për qetësi dhe depërshkallëzimin”, deklaroi ai.

Shea thotë se KFOR-i është përgjegjës për sigurinë në të gjithë Kosovën dhe ka autoritetin të përcaktojë nëse ka nevojë për ndihmë nga palët e jashtme.

”KFOR-i ka përforcuar praninë e tij në veri të Kosovës ditët e fundit së bashku me policinë e EULEX-it. Prandaj nuk mund ta imagjinoj që futja e forcave serbe në Kosovë të jetë e nevojshme ose e dëshirueshme. Një lëvizje e tillë mund të përshkallëzojë situatën vetëm kur të gjitha përpjekjet duhet të përqendrohen në de-përshkallëzimin. Do të ishte më mirë që Serbia t’i përqendronte përpjekjet e saj në parandalimin e radikalëve të krahut të djathtë që të përpiqen të hyjnë në Kosovë për të nxitur telashe ose të tentojnë të kapin pikat kufitare siç ndodhi gjatë fundjavës”, specifikon mes tjerash ai për KlanKosova.

Britaniku i cili ishte pjesë e NATO-s deri në pensionimin e tij më 2018, potencon se nuk ka parë ende një dëshirë nga ana e KFOR-it, për të ndryshuar marrëveshjen e cila i përket Rezolutës 1244.

”Që nga viti 1999, KFOR-i duke punuar me misionin EULEX të BE-së dhe Forcat e Sigurisë së Kosovës, ka qenë përgjegjës për sigurinë në Kosovë. Unë nuk shoh ndonjë dëshirë për të ndryshuar këtë marrëveshje e cila është e përfshirë në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së. Që nga tërheqja e tyre nga Kosova në vitin 1999, forcat serbe nuk kanë të drejtë të rihyjnë në Kosovë pa KFOR-in dhe autorizimin ndërkombëtar dhe nuk e shoh këtë t’u jepet”.

Madje Jamie Shea, i cili ishte edhe zëdhënës i NATO-s gjatë luftës në Kosovë, ka edhe rekomandime se si mbase mund të veprohej me politikat aktuale për të tejkaluar këtë situatë tensionesh mes Kosovës dhe Serbisë.

”Duhet të merremi me situatën imediate në veri dhe të heqim barrikadat. Kjo është ajo që KFOR-i synon të bëjë në ditët në vijim. Të gjitha palët duhet të tregojnë përmbajtje dhe të ndalojnë përdorimin e retorikës nxitëse duke folur për luftëra të mundshme ose duke dhënë pamje të ekzagjeruara të situatës. Serbët e Kosovës që kanë lënë postet e tyre në polici dhe administratë duhet të kthehen. Duhet të vendoset rendi dhe ligji efektiv në veri”.

”Kryeministri Kurti ka dëgjuar bashkësinë ndërkombëtare dhe ka shtyrë zbatimin për vendosjen e targave, që është një hap pozitiv, por qeveria e Kosovës duhet të mendojë seriozisht se si mund të komunikojë më mirë me popullsinë e saj etnike serbe në veri dhe më mirë. shpjegojë politikat e saj. Të gjithë ne duhet të bëjmë një punë më të mirë për të kundërshtuar dezinformimin dhe propagandën sistematike që promovon dhunën dhe ekstremizmin. Përtej kësaj sfide të menjëhershme ka mundësi për të rifilluar dialogun Prishtinë-Beograd nën kujdesin e BE-së dhe SHBA-së në Vitin e Ri dhe për të hartuar një udhërrëfyes konkret për Serbinë për të njohur Kosovën dhe për të normalizuar marrëdhëniet me të. Megjithatë, kjo nuk do të jetë e lehtë pasi mbajtja e status quo-së është shpesh një opsion më i lehtë për politikanët sesa të bëjnë kompromise të vështira për të arritur paqen e vërtetë. Pra, do të kërkojë angazhimin dhe presionin masiv dhe të vazhdueshëm të BE-së dhe SHBA-së të mbështetur nga parti të tjera si Britania e Madhe dhe OKB-ja për të pasur sukses”.

Ai pati edhe një mesazh edhe për palën serbe, për të cilën thotë se një sinjal pozitiv nga Brukseli për Prishtinën zyrtare me rastin e aplikimit për në BE, do të kishte rol në të menduarit në Beograd karshi çështjeve të pazgjidhura.

”Serbia gjithashtu duhet të vendosë se cilit kamp dëshiron t’i përkasë: demokracive liberale që punojnë për mirëqenien e popujve të tyre apo autoritarëve që punojnë vetëm për mirëqenien e udhëheqësve të tyre të fortë”.

”Unë e mbështes dhe mirëpres fuqishëm vendimin e fundit të Kosovës për të aplikuar për anëtarësim në BE dhe shpresoj se Brukseli do t’i dërgojë një sinjal pozitiv Prishtinës në vitin 2023. Kjo mund të ndihmojë gjithashtu për të ndikuar në të menduarit në Beograd”.