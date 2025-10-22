Forcat amerikane vrasin dy persona në sulmin ndaj një anijeje të dyshuar për drogë në Paqësor
Forcat amerikane kanë goditur një tjetër anije që dyshohet se mbante drogë, këtë herë në ujërat e Oqeanit Paqësor, ka konfirmuar Pentagoni, ka raportuar BBC.
Sipas sekretarit të mbrojtjes Pete Hegseth, dy persona në bordin e anijes u vranë. Asnjë forcë amerikane nuk u lëndua.
Anija ishte e njohur për inteligjencën amerikane dhe besohej se mbante drogë përgjatë një rruge të njohur trafikimi në ujërat ndërkombëtare, shtoi Hegseth.
Sulmi shënon sulmin e tetë amerikan kundër anijeve të dyshuara për drogë që nga 2 shtatori – por i pari në Paqësor.
Videoja e sulmit duket se tregon një anije të gjatë me shpejtësi blu që lëviz nëpër ujë para se të goditet nga një urdhëresë amerikane.
“Narko-terroristët që synojnë të sjellin pozicione në brigjet tona nuk do të gjejnë asnjë strehë të sigurt askund në hemisferën tonë,” shkroi Hegseth në X. “Ashtu si Al Kaeda bën luftë kundër atdheut tonë, këto kartele po bëjnë luftë kundër kufirit tonë dhe popullit tonë.”
“Nuk do të ketë strehim apo falje – vetëm drejtësi,” shtoi ai.
Në një memo të publikuar së fundmi dërguar ligjvënësve amerikanë, administrata Trump tha se kishte përcaktuar se ishte përfshirë në një “konflikt të armatosur jo-ndërkombëtar” me organizatat e trafikut të drogës.
Të paktën 34 persona janë vrarë në sulmet amerikane ndaj anijeve të dyshuara për drogë, përfshirë një sulm të kohëve të fundit ndaj një anijeje gjysmë-nëndetëse në Karaibe.