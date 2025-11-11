Forca të shumta policore në Mitrovicë gjatë procesit të rinumërimit të votave

Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve në Mitrovicë po vazhdon procesi i rinumërimit të votave, pas dyshimeve për keqpërdorime gjatë numërimit. Sipas raportimeve të fundit hapësira ku po zhvillohet procesi është mbushur me forca të shumta të policisë speciale, të cilat janë vendosur për të garantuar sigurinë dhe mbarëvajtjen e rinumërimit, raporton lajmi.net Prania e…

Lajme

11/11/2025 20:42

Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve në Mitrovicë po vazhdon procesi i rinumërimit të votave, pas dyshimeve për keqpërdorime gjatë numërimit.

Sipas raportimeve të fundit hapësira ku po zhvillohet procesi është mbushur me forca të shumta të policisë speciale, të cilat janë vendosur për të garantuar sigurinë dhe mbarëvajtjen e rinumërimit, raporton lajmi.net

Prania e shtuar e njësive policore vjen pas shqetësimeve për parregullsi të mundshme dhe tensioneve që mund të lindin gjatë këtij procesi të ndjeshëm zgjedhor./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 11, 2025

Abdixhiku për aktakuzën ndaj Rozeta Hajdarit: E pritshme, VV e kishte...

November 11, 2025

“Ia kemi falë zemrat Mitrovicës” – Me melodi emocionues, Peci e...

Lajme të fundit

Abdixhiku për aktakuzën ndaj Rozeta Hajdarit: E pritshme,...

“Ia kemi falë zemrat Mitrovicës” – Me melodi...

Tahiri: Procesi zgjedhor në Mitrovicë është dëmtuar, fletëvotime...

Kida shfaqet joshëse në imazhet e fundit, ky detaj merr gjithë vëmendjen