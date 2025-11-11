Forca të shumta policore në Mitrovicë gjatë procesit të rinumërimit të votave
Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve në Mitrovicë po vazhdon procesi i rinumërimit të votave, pas dyshimeve për keqpërdorime gjatë numërimit.
Sipas raportimeve të fundit hapësira ku po zhvillohet procesi është mbushur me forca të shumta të policisë speciale, të cilat janë vendosur për të garantuar sigurinë dhe mbarëvajtjen e rinumërimit, raporton lajmi.net
Prania e shtuar e njësive policore vjen pas shqetësimeve për parregullsi të mundshme dhe tensioneve që mund të lindin gjatë këtij procesi të ndjeshëm zgjedhor./Lajmi.net/