Forca e Sigurisë së Kosovës pajiset me dronë kamikazë “SkyDagger 15” të prodhimit turk

Forca e Sigurisë së Kosovës është pajisur me dronë kamikazë “SkyDagger 15”, prodhim i shtetit turk. Kjo është konfirmuar për lajmi.net nga burime brenda Ministrisë së Mbrojtjes. Deri më tani nuk janë dhënë detaje shtesë në lidhje me këto pajisje, por është një furnizim i ri për Forcën e Sigurisë së Kosovës./Lajmi.net/

08/10/2025 14:13

