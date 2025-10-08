Forca e Sigurisë së Kosovës pajiset me dronë kamikazë “SkyDagger 15” të prodhimit turk
Forca e Sigurisë së Kosovës është pajisur me dronë kamikazë “SkyDagger 15”, prodhim i shtetit turk. Kjo është konfirmuar për lajmi.net nga burime brenda Ministrisë së Mbrojtjes. Deri më tani nuk janë dhënë detaje shtesë në lidhje me këto pajisje, por është një furnizim i ri për Forcën e Sigurisë së Kosovës./Lajmi.net/
