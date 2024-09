Fondi Sovran ende në kushtetuese, vështirë i realizueshëm sipas ekonomistëve

Ligji për Fondin Sovran ende vazhdon të jetë në kushtetuese, kjo pasi u dërgua nga Partia Demokratike e Kosovës.

Por realizimin e saj pak të mundshëm e të panevojshëm vazhdojnë ta shohin ekonomistët pasi thonë që ende nuk ka veprime në mbylljen e AKP-së dhe ende janë duke u privatizuar asetet shtetërore.

Ligji për Fondin Sovran është miratuar me 15 dhjetor të 2023-s në Kuvendin e Kosovës.

Nëpërmjet tij parashihet që e gjithë pasuria më e rëndësishme publike e Kosovës t’i bartet këtij Fondi.

Fondi Sovran do të marrë përsipër ndërmarrjet publike të natyrës komerciale si Trepça, Korporata Energjetike e Kosovës, Telekomi, Hekurudhat Infrakos dhe Hekurudhat Trainkos, si dhe asetet me potencial zhvillimor që tani administrohen nga Agjencia e Privatizimit.

Megjithatë, me gjasë këtë mandat qeverisë Kurti ky premtim do t’i mbes vetëm në letër.

Kjo pasi që ky projektligj është ende në Gjykatën Kushtetuese pasi u dërgua për vlerësim nga Partia Demokratike e Kosovës, pak ditë pas miratimit.

E kur kanë kaluar mbi 9 muaj ende nuk ka një vendim.

Në një përgjigje me shkrim, nga Kushtetuesja, i kanë thënë televizionit Dukagjini se kërkesa ende është duke u shqyrtuar, dhe se për vendimmarjen, palët dhe opiononi do të njoftohen me kohë.

Nga Qeveria e Kosovës e disa deputetët të partisë më të madhe në vend nuk pranuan të flasin për këtë çështje.

Por, ish-ministri i Ekonomisë Haki Shatri thotë se një fond i tillë është i dëmshëm për vendin duke ditur që Kosova funksionon si ekonomi e lirë e tregut.

“Nuk japin më rezultate, ka përfunduar koha e mbikëqyrjes së ekonomisë nga shteti, qysh vitet 90-ta edhe në Rusi edhe në vendet e Kinës, po disa njerëz këtu ende kanë nostalgji edhe nuk po e kuptojnë që është metodë që i ka përfundu epoka,” tha Shatri.

Shatri thotë se nëse qeveria do të kishte qëllim të vërtet themelimin e këtij Fondi, nuk do ta linte ende të funksiononte Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

Njëjtë mendon edhe ekonomisti Bashkim Mustafa, që thotë se gjatë këtyre viteve nuk janë ndalur privatizimet e pronës publike.

“Është duke vazhduar privatizimi në të gjitha segmentet dhe sektorët e ekonomisë, pavarësisht se thirrjes dhe premtimet për luftës hibride, që është bërë në kundërshtim të këtyre dy politikave,” tha Mustafa.

Për tu bartur një aset në pronësi të Fondit Sovran, njëra nga kushtet që përcakton ligji është që aseti duhet të jetë i komercializueshëm dhe të premtojë fitim brenda një periudhe të arsyeshme.