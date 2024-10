Fondet e BE-së për Kosovën, KE thotë se “mund të vijë” pagesa e parë këtë vit

Plani i Rritjes është strategjia që Komisioni Evropian po e synon për afrimin e Ballkanit Perëndimorë me Bashkimin Evropian.

Së fundi presidentja e komisionit, Ursula von der Leyen, ka qenë për një vizitë në Ballkan, e sot edhe në Kosovë.

Ursula von Der Leyen sot ka takuar presidenten Vjosa Osmani, takim pas të cilit ka mbajtur edhe një konferencë për media dhe më pas ka shkuar për takim në Qeverinë e Kosovës me kryeministrin Albin Kurti.

Komisioni Evropian në faqen zyrtare në “facebook” ka shkruar për këtë vizitë të Von Der Leyen, duke potencuar edhe çështjen e para pagesave, të cilat synohet të bëhen para fundit të vitit.

Kosova bashkë me Serbinë, për të përfituar nga këto fonde të BE-së, do të duhet të përmbushin edhe parakushtet që lidhen me dialogun dhe zbatimin e marrëveshjeve, përveç kushteve të përgjithshme.

KE në njoftim ka thënë se në total për Kosovën janë dispozicion më shumë se 880 milionë euro.

Madje, sipas njoftimit, pagesa e parë mund të vijë deri në fund të vitit.

“Kosova ka bërë një punë të madhe në agjendën e reformave. Presidentja von der Leyen vizitoi sot Kosovën dhe theksoi progresin e saj në reformat e saj në lidhje me BE-në. Në përgjithësi, më shumë se 880 milionë euro janë në dispozicion për Kosovën sipas Planit të Rritjes. Duke filluar me një pagesë të parë që mund të vijë deri në fund të vitit”, thuhet në faqen e Komisionit Evropian.