Foden: Bellingham është lojtari më i talentuar që kam parë ndonjëherë Mesfushori i Man City dhe Anglisë, Phil Foden ka folur në lidhje me bashkëlojtarin e tij të kombëtarja. Jude Bellingham vazhdon të mahnitë të gjithë me performacën e tij, transmeton lajmi.net. Paraqitjet e tij fenomenale me Borussia Dortmund, e kanë përcjellë edhe në Kampionatin Botëror. Se është një lojtar i jashtëzakonshëm ka treguar edhe Foden,…