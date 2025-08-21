Fluturoni nga Prishtina sigurt drejt Hannover dhe anasjelltas!
PrishtinaTicket ju sjell një mundësi të shkëlqyer për të udhëtuar drejt Hannoverit me fluturime direkte çdo të mërkurë dhe të shtunë. Kjo linjë ju ofron fleksibilitetin dhe komoditetin që ju nevojitet për të planifikuar udhëtimin sipas preferencave tuaja. Çmimet konkurruese dhe shërbimi cilësor bëjnë çdo fluturim të këndshëm dhe pa komplikime. Me përfshirjen e check-in-it…
Lajme
PrishtinaTicket ju sjell një mundësi të shkëlqyer për të udhëtuar drejt Hannoverit me fluturime direkte çdo të mërkurë dhe të shtunë. Kjo linjë ju ofron fleksibilitetin dhe komoditetin që ju nevojitet për të planifikuar udhëtimin sipas preferencave tuaja.
Çmimet konkurruese dhe shërbimi cilësor bëjnë çdo fluturim të këndshëm dhe pa komplikime. Me përfshirjen e check-in-it falas, rezervimin e ulëses dhe bagazhin deri në 20 kg, ju mund të përqendroheni vetëm te udhëtimi dhe përvoja juaj.
Hannoveri është një destinacion i njohur për ngjarjet kulturore, traditat dhe arkitekturën e tij karakteristike, duke e bërë atë një zgjedhje të përshtatshme për çdo udhëtar.
Rezervoni tani me PrishtinaTicket dhe përjetoni udhëtimin tuaj drejt Hannoverit me siguri, komoditet dhe çmime të favorshme.
Si ta rezervoni biletën tuaj?
Biletat mund ti rezervoni online duke hapur faqen www.prishtinaticket.net, ku mund të caktoni kohën e saktë të udhëtimit tuaj me çmime ekonomike. Në çmim të biletës përfshihen FALAS rezervim i ulëses, check in, bagazh dore dhe bagazh deri në 20 kg.
Por, biletën tuaj mund ta rezervoni edhe duke kontaktuar shërbimin për klientë çdo ditë duke filluar nga ora 08:00 deri 23:00, në numrat e telefonit:
🇱🇺 +35220334188
🇩🇪 +49 7621 9165 313
🇨🇭 +41 61 510 06 86
🇽🇰 +383 49 200 286
🇸🇪 +46 470 580 944
🇸🇮 +386 47 774 141
Mënyra e pagesës së biletës tuaj përfundohet lehtësisht nëpërmjet: Mastercard, Visa, Klarna Sofortüberweisung, Apple Pay, Google Pay, Twint, PostFinance ose E Finance.
Të gjitha destinacionet:
· Basel – Prishtinë
· Zürich – Prishtinë
· Geneva – Prishtinë
· Paris-Prishtinë
· Stuttgart – Prishtinë
· München – Prishtinë
· Düsseldorf – Prishtinë
· Hannover – Prishtinë
· Münster Osnabrück -Prishtinë
· Nürnberg – Prishtinë
· Berlin Brandenburg – Prishtinë
· Memmingen – Prishtinë
· Berlin Brandenburg – Prishtinë
· Memmingen – Prishtinë
· Hamburg- Prishtinë
· Dortmund-Prishtinë
· Bremen-Prishtinë
· Köln-Prishtinë
· Ljubljana – Prishtinë
· Göteborg-Prishtinë
· Malmö-Prishtinë
· Luxemburg-Prishtinë
· Stockholm-Prishtinë
Kontaktet në Facebook dhe Instagram.
Udhëtoni sigurtë me ne sepse Prishtina Ticket është anëtare e Swiss Travel Security, të gjithë pasagjerët janë të siguruar për rezervimet e tyre.